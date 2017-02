Slideshow

Suzuki Vitara krijgt milde facelift Subtiele wijzigingen voor tweede levensfase

Het heeft er alle schijn van dat de Suzuki Vitara een lichte facelift krijgt.

Op deze spionagefoto's zien we een Vitara waabij zo op het eerste gezicht alleen de neus in camouflagemateriaal gehuld is. De Vitara kwam eind 2014 onder het doek vandaan en Suzuki acht de tijd rijp om de auto een opfrisser te geven. Als we afgaan op wat we hier zien, verwachten we in elk geval een nieuwe grille en wat wijzigingen aan de voorbumper. Mogelijk brengt ook het interieur opnieuw een bezoek aan de tekentafel.



De Suzuki Vitara rolde begin 2015 de Nederlandse showrooms in. Daar vinden we nu al twee verschillend ogende auto's, want de Vitara is met twee grilles leverbaar. Het exemplaar op deze foto's lijkt over de grille met de verticaal geplaatste chromen lamellen te beschikken. Het is afwachten of met de facelift de andere grille verdwijnt. Vorig jaar verkocht Suzuki bijna 2.500 Vitara's in Nederland. In het huidige tempo lijkt er dit jaar een vergelijkbaar aantal een eigenaar te gaan vinden.