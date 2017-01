Slideshow

Kia onthult nieuwe Picanto! Koreaans succesnummer groeit door

Kia heeft zojuist de hagelnieuwe Picanto gepresenteerd! In Genève kunnen we de kleine Koreaan van dichtbij bekijken.

Al diverse keren verschenen op internet afbeeldingen van de compleet nieuwe derde generatie Picanto. Nu heeft ook Kia zelf het doek verwijderd van de nieuwe A-segmenter die tijdens de Autosalon van Genève in maart zijn publieksdebuut beleeft.

Designtechnisch is de nieuwe Picanto een doorontwikkeling van het model dat Kia momenteel geen windeieren legt. De wielbasis neemt met 1,5 centimeter toe, waardoor ruimte tussen de wielen op 2,4 meter ligt. De lengte van de auto zelf is met 3,6 meter identiek aan die van het huidige exemplaar. Technische details blijven ons even onthouden. Wel meldt Kia dat de Picanto in 11 kleuren beschikbaar komt. De getoonde Picanto beschikt over een GT-Line pakket waarmee de nieuweling sportief voor de dag komt. Verwacht een meer bescheiden uiterlijk voor de basisversies.



Vanbinnen vinden we een volwassen ogend interieur met een, optioneel, zevend infotainmentscherm.

In Nederland heeft Kia sinds 2004 87.485 Picanto's verkocht, verspreid over twee generaties. Daarmee is het in ons land de best verkochte Kia. Op plek twee staat de Rio, die met een ruime 40.000 stuks nog niet half zo goed verkoopt als zijn kleinere broer.

In het tweede kwartaal van dit jaar verschijnt de nieuwe Kia Picanto in de Nederlandse showrooms.