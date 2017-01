Slideshow

In het wild: Volvo 1800S (1964) Zweedse schone van hogere kwaliteit

Ook AutoWeek-lezer Michael Holleman luidt 2017 mooi in. Dankzij hem hebben we in de eerste week van het nieuwe jaar een Volvo 1800S op de bühne staan!

Volvo wilde maar wat graag een sportcoupé in het gamma als antwoord op andere Europese sportwagens. Pelle Petterson, zoon van de geestelijk vader van de PV444, tekende een bijna Italiaans ogende auto die in 1960 zijn publieksdebuut beleefde tijdens de Autosalon van Brussel.

Het exemplaar op de foto's stamt uit 1964 en is daarmee een 1800S. De S geeft aan dat de auto, in tegenstelling tot de als P1800 aangeduide eerste serie die in 1961 op de markt kwam, door Volvo in Zweden is afgemonteerd en niet door Jensen Motors in Engeland, daar onder andere de kwaliteit van het spuitwerk niet naar Volvo's tevredenheid was. De 1800S is onder andere te herkennen aan zijn wit/oranje knipperlichten.

In het vooronder van de 1800S een 1,8-liter metende viercilinder die zo'n 96 pk leverde. Daarmee moest een topsnelheid van 175 km/h mogelijk zijn. Het blok leverde 6 paarden meer dan dezelfde 1.8 in de P1800. In een later stadium, in 1968, werd een nieuwe 2,0-liter viercilinder met 105 pk gelanceerd, een blok dat vanaf 1970 de 1800E met injectie beschikbaar kwam en goed was voor 124 pk.

In 1972 kreeg de 1800-reeks gezelschap van de 1800ES, de bekende 'station'-variant van de Zweed. In 1974 werd de productie na 8.077 geproduceerde exemplaren stopgezet.