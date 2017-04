Slideshow

Lamborghini Aventador S Heupwiegende stier

De vierwielbesturing is het grote nieuws bij de facelift die Lamborghini de Aventador heeft gegeven. Daarmee moet het rijgedrag van de grote Lambo nog scherper worden dan voorheen.

Het lijkt erop dat de duivelskunstenaars uit Sant'Agata Bolognese behoedzaam te werk zijn gegaan bij het opfrissen van hun topmodel, maar schijn bedriegt. De Lamborghini Aventador kreeg bij de facelift een 'S' achter zijn naam en het design werd nog wat extravaganter, maar onderhuids is er meer veranderd dan de subtiele naamwijziging en het nog wat scherpere lijnenspel suggereren. Dit model beschikt namelijk niet meer alleen over vierwielaandrijving om het vermogen in goede banen te leiden, maar ook over vierwielbesturing. Die zorgt ervoor dat deze vechtstier wat soepeler in de heupen wordt, en dat vergroot de feestvreugde.

Als we de nieuweling op de testbaan vergelijken met de LP 700-4 is het verschil goed te merken. Waar zijn voorganger in snel op elkaar volgende bochten bij fanatiek insturen nog wel eens over de voorwielen wil wegschuifen en corrigerende stuurbewegingen nodig maakt, gaat de Aventador S als op rails door de bocht. Dat komt doordat de doorontwikkelde Dynamic Steering, die aan de nieuwe ondersteltechniek is aangepast, uit de voeten kan met kleinere stuurhoeken; bovendien wordt het insturen directer en het onderstuur minder. Je hebt bijna het gevoel dat de Aventador kleiner is geworden, maar dat is uiteraard niet het geval.



GEHEIM

Het geheim: de achterwielbesturing zorgt ervoor dat de achterwielen bij lagere snelheden tegensturen ten opzichte van de voorwielen. Gevoelsmatig verkort dat de wielbasis met 50 centimeter; de Aventador voelt ondanks zijn formaat bijzonder wendbaar. Zodoende wordt het een stuk eenvoudiger om deze supersportwagen met zijn scherp gelijnde koolstofvezel carrosserie door het verkeer te loodsen. In omgekeerde richting werkt het net zo: bij hogere snelheden bewegen de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen, wat de wielbasis voor het gevoel juist met 70 centimeter verlengt. In snelle bochten zorgt dat voor een ongekend gevoel van stabiliteit.

LOMP

De 6,5-liter V12 levert na de opfrisbeurt weliswaar 40 pk meer dan voorheen, maar sneller is hij niet. Nog altijd bedraagt de topsnelheid 350 kilometer per uur en de sprint vanuit stilstand naar 100 km/h vergt nog steeds 2,9 seconden. Toch voelt de atmosferische twaalfcilinder nóg levendiger aan en dankzij het nieuwe uitlaatsysteem klinkt hij ook indrukwekkender. De technici van Lamborghini hebben de kritiek ter harte hebben genomen op het soms onbehouwen schakelgedrag van de versnellingsbak. In de automatische modus worden de schakelacties bij de S-evolutie soepeler uitgevoerd, waardoor de schokken met het hoofd nu binnen de perken blijven. Maar zodra je het gaspedaal volledig intrapt in de Corsa-modus, gaat het schakelen nog altijd niet onopgemerkt aan je voorbij en voel je trillingen in de carrosserie. Aan de andere kant is dit lompe gedrag wel op zijn plaats bij dit monster; het is nu eenmaal geen GT.

De finetuning van het onderstel en de nieuwe achterasbesturing hebben het karakter van de Aventador gelukkig niet veranderd. Hooguit ten positieve, want hij voelt nu nog dynamischer aan, laat zich gemakkelijker door het verkeer loodsen en het rijgedrag doet je hart nog sneller kloppen. De koning is dood, lang leve de koning.

Nog dynamischer dan voorheen + Verslavende motor - Lomp schakelen in Corsa-stand

Lomp schakelen in Corsa-stand - Overzichtelijkheid is matig