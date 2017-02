Slideshow

Spionage: Mercedes A-klasse Meer verschil dan aanvankelijk gedacht

De Mercedes A-klasse laat zich opnieuw in gecamoufleerde vorm zien. Zoals dat gebruikelijk is, is een deel van de camouflage verdwenen ten opzichte van de vorige keer dat we ‘m tegenkwamen. Vooral de neus kent minder geheimen.

Door het verdwijnen van een decimeters dikke laag camouflagemateriaal is de vorm van de compleet nieuwe A-klasse duidelijker zichtbaar dan voorheen. De neus duikt sterk de diepte in en krijgt een stel samengeknepen koplampunits mee. De kenmerkende vouw die het huidige model op z'n flanken draagt, lijkt de modelwissel te overleven. De buitgenspiegels zijn compleet anders van vorm en staan nu 'op' de deur in plaats van eraan te hangen. Ook de vorm van de zijruiten verandert steviger dan we aanvankelijk dachten. De gebogen basislijn blijft, maar met name aan de bovenkant van de raampartij nemen we meer duidelijke hoeken waar. Aan de achterzijde monteert Mercedes bredere, puntige lichtunits en een achterruit die vlakker lijkt te liggen dan voorheen.

De huidige A-klasse kwam in 2012 op de markt en onderging in 2015 een subtiele facelift. De kans is dan ook groot dat het nieuwe model zich in 2018 aandient.