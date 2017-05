Slideshow

Scoop: Hyundai Kona in beeld! *UPDATE* Koreaanse Captur-killer houdt het niet droog

Ook Hyundai voegt spoedig een compacte cross-over aan z'n gamma toe: de Kona. Het is die hagelnieuwe Koreaan die we dankzij AutoWeek-lezer Patrick Kramer al ruim voor zijn onthulling kunnen zien.

AutoWeek-lezer Patrick Kramer was onlangs in Lissabon waar een reclamefilm van de Hyundai Kona werd geschoten. Het ingevlogen productieteam heeft de omgeving niet al te best in de gaten gehouden, waar Kramer dankbaar gebruik van maakte. Wij presenteren: de Hyundai Kona, zonder plakkers!

Cross-overs zijn niet aan te slepen, wat blijkt uit het succes van auto's als de Nissan Qashqai, Peugeot 3008 en Volkswagen Tiguan. Ook kleinere hoogpotigen boeren goed, iets waar Renault bijvoorbeeld stevig van profiteert met zijn Captur. Hyundai gaat zich spoedig met dit lucratieve segment bemoeien en het is deze Kona die de cross-overkoper naar de showrooms moet trekken.

De Kona krijgt voor Hyundai nieuwe kijkers mee. De zogenoemde twin-koplampen gaan we in de toekomst ook terug zien op andere modellen van het merk. Onder andere de nieuwe Santa Fe krijgt vergelijkbare units in zijn front.

De Kona is vernoemd naar een district op Hawaii en deelt zijn technische basis naar verwachting met de i20. De Kona is niet de enige nieuwkomer uit Korea. we verwachten namelijk dat ook zustermerk Kia op termijn een dergelijk model lanceert, een auto die waarschijnlijk de Venga gaat opvolgen. Wij denken dat diens broer ix20 van Hyundai door deze Kona wordt vervangen.

UPDATE: Ook het vooraanzicht is opgedoken!