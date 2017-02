Slideshow

Ophef over dienstauto's provincie Noord-Holland Gekozen BMW's 'niet milieuvriendelijk genoeg'

Verschillende statenfracties zijn verbolgen over de autokeuze van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Daar wil men vier nieuwe BMW's 530D xDrive bestellen als dienstauto, maar volgens de fracties moet er voor een milieuvriendelijker alternatief gekozen worden.

Volgens het regionale nieuwsmedium NH heeft de ChristenUnie/SGP-fractie met steun van GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP, om opheldering gevraagd. Er is met verbazing gereageerd op de keuze voor de betreffende BMW's, omdat de provincie zich juist sterk wil maken voor schonere energie. De gekozen 530D heeft een milieulabel D en stoot gemiddeld 132 gram CO2 per kilometer uit.



Fractievoorzitter Michel Klein (ChristenUnie-SGP) legt in een reactie aan AutoWeek uit: "Wij zijn van mening dat er veel milieuvriendelijkere keuzes zijn (volledig elektrisch of in ieder geval een A-label) en hebben daarom vragen gesteld over de criteria die zijn gebruikt." De fractie vraagt zich af of er überhaupt rekening is gehouden met de uitstoot van de auto's en stelt voor dat er bij de keuze van dienstauto's minimaal naar auto's met een A-label of liever nog naar volledig uitstootvrije auto's gekeken wordt.



In een brief laat Gedeputeerde Staten de fracties weten dat de uitstoot van de auto's wel degelijk is meegenomen in de overwegingen. Naast milieu-eisen stelt men ook de aanwezigheid van luchtvering, een automatische versnellingsbak en xenonverlichting als voorwaarden. Bepaalde accessoires ten behoeve van het rijcomfort zouden volgens het bestuur nodig zijn om te voldoen aan de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden. De leasemaatschappij stelde op basis daarvan de BMW 530D xDrive, de Audi A6 3.0 TDI quattro S Premium Edition en de Volvo S90 D5 AWD Geartronic Inscription voor, waarna de keuze viel op de BMW.