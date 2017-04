Slideshow

Kleurrijke types: BMW i3 en i8 door Lapo Elkann Garage Italia Customs laat zich inspireren

Wie niet weet in welke kleur hij zijn BMW i3 of i8 wil bestellen, moet dit kleurrijke duo van Garage Italia Customs eens even goed op zich in laten werken.

Eind september stortte Garage Italia Customs zich op de i3 en i8 en blijkbaar hebben de elektrische BMW's een zekere aantrekkingskracht op de creatieve aanpassers. Het bedrijf schotelt de i3 en i8 opnieuw voor, al zijn de twee ditmaal veel kleurrijker uitgevoerd.

Ontwerper Lapo Elkann heeft zich voor het design van het duo laten inspireren door de Memphis Design Group, een collectief van Europese ontwerpers dat in de jaren tachtig veelal gebruikmaakten van felle kleuren en opmerkelijke vormen. Kijkende naar deze i3 en i8, dan is de kakofonie aan kleuren en patronen in ieder geval een duidelijke knipoog naar de jaren tachtig. Verwacht het vrolijke stel overigens niet terug te zien in de showrooms van BMW.