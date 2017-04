Slideshow

Kia Rio Sedan gepresenteerd Compacte sedan nu met bekend front

Tijdens de New York Motor Show maakt het Amerikaanse publiek kennis met de nieuwe Rio. Gelijktijdig wordt in de Verenigde Staten de Rio Sedan aan de wereld getoond.

De huidige generatie Rio kennen we in Europa al sinds september vorig jaar, toen werd de Koreaanse B-segmenter tijdens de Salon van Parijs gepresenteerd. De Koreaanse hatchback verschijnt nu ook op Amerikaanse bodem. Daar blijft het niet bij, ook de hagelnieuwe Rio Sedan is namelijk tijdens de New York International Motor Show getoond.

Waar de vorige generatie Rio Sedan een andere voorzijde had dan de hatchback (foto 13 en 14), draagt ook de sedan nu het bekende Rio-gezicht. Net als de hatchback groeit ook de Rio Sedan in elk opzicht. De wielbasis is met 2,58 meter identiek aan die van de hatchback. De bagageruimte meet 388 liter en is daarmee iets kleiner dan die van de vijfdeurs Rio. Met de bank plat kan 929 liter aan bagage worden meegenomen.

Op de Amerikaanse bestellijst staat slechts een krachtbron, een 1.6 GDI die 130 pk en 161 Nm levert. Geen 100 of 120 pk sterke 1.0 T-GDI dus en ook de atmosferische 1.4 en de 1.4 CRDI turbodiesel gaan aan de neus van de Amerikaanse Rio voorbij. In de loop van dit jaar maken zowel de Rio als de Rio Sedan hun debuut in de Amerikaanse showrooms.