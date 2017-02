Slideshow

Kia K2 Cross opgedoken Cross-over in Rio-segment

In China is de Kia K2 Cross opgedoken, een nieuwe compacte cross-over die in het lokale B-segment gaat opereren.

De Kia K2 kennen we al compacte aanbieding van het Koreaanse merk in diverse groeimarkten. Waar de auto wat formaat betreft doet vermoeden dat het een Rio met aangepast exterieur is, heeft het technische aspect van de K2 weinig tot niets van doen met de Rio die we in de Nederlandse showrooms vinden kunnen. Vorig jaar verscheen de gefacelifte K2 Sedan ten tonele. Om het makkelijker te maken heet de K2 in Rusland weer Rio, wordt daar nog de vorige generatie verkocht. Nu is een nieuwe variant opgedoken: de K2 Cross.

De Kia K2 Cross is een cross-over op basis van de K2, een auto die in Rusland, mocht hij daar op de markt komen, concurrenten heeft als de Dacia Sandero Stepway. De K2 Cross meet 4,24 meter in de lengte, 1,75 meter in de breedte en is 1,50 meter hoog. In China komt de K2 Cross, die een 100 pk sterke 1.4 en een 123 pk sterke 1.6 op zijn bestellijst krijgt, deze zomer op de markt. In Europa hoeven we hem niet in de showrooms te verwachten.