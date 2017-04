Slideshow

Hyundai warmt op voor komst Kona Compacte cross-over in aantocht!

Huyundai breidt zijn modellengamma spoedig uit met een nieuw familielid. We heten welkom: de Kona!

Volgens Hyundai wordt de Konda een cross-over voor in het B-segment. De nieuwe hoogpotige wordt aan de SUV-familie toegevoegd die momenteel uit de Tucson, Santa Fe en Grand Santa Fe bestaat. We hebben de auto eerder al eens ingepakt en wel in beeld gehad.

Bestuderen we het modellengamma verder, dan vinden we de ix20 als relatief oud model. De MPV-achtige deelt zijn basis met de Kia Venga en is een soort auto dat anno 2017 geen stormloop naar de dealers meer weet te bewerkstelligen. We mikken er dan ook op dat de Kona de ix20 gaat opvolgen. De naam Kona is een verwijzing naar de gelijknamige regio op het eiland Hawaii.

Hyundai heeft zich een ambitieuze doelstelling gesteld. In 2021 wil het in Europa het grootste Aziatische merk zijn. Een modellenoffensief, bestaande uit de komst van 30 nieuwe modellen en derivaten, moet dat realitieit kunnen maken, aldus Hyundai.