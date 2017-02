Slideshow

Gespot: Nieuwe Toyota Avensis Prius als grote voorbeeld

De Toyota Avensis begint alweer aardig op leeftijd te raken. Na de facelift van twee jaar geleden is het vrij stil geweest rond de auto. Tot nu!

Hier zien we voor het eerst de nog gecamoufleerde volgende generatie van de Avensis. Het lijkt erop dat de auto met een Prius-sausje overgoten wordt. Vooral als we kijken naar de lage, vrij puntige neus die zich onder de frivole camouflagewrap lijkt te verschuilen. Laat je niet foppen door de koplampen; zo zien we die natuurlijk niet terug op de productieversie.



Langs de flanken lijkt de Avensis iets wulpser gelijnd dan we gewend zijn. Het is moeilijk te zien of dat aan de camouflage ligt, of dat het werkelijk de vormen van de auto zijn, maar dat laatste zou ons niks verbazen. Met de Prius en de C-HR heeft Toyota laten zien dat het een wat spannendere ontwerprichting in is geslagen, dus de nu nog wat conservatief vormgegeven Avensis zou dat pad ook wel eens kunnen gaan bewandelen.



Als we kijken naar het dashboard van de testauto, zien we wederom veel Prius terug. Misschien blijft het niet alleen bij de uiterlijke overeenkomsten, maar krijgt de Avensis ook de hybride aandrijflijn van de Prius toebedeeld. De huidige Avensis kreeg recent nog een aantal dieselmotoren van de schappen van BMW in de neus, die we waarschijnlijk ook in de nieuwe weer terug zien. We wachten het rustig af.