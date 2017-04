Slideshow

Facelift Friday: Chevrolet Camaro (1974) Van grote naar kleine grille

Tegenwoordig hebben veel autofabrikanten de neiging om de grille, die doorgaans een belangrijke rol speelt in het familiegezicht, steeds groter te maken. In de jaren ’70 deed General Motors juist het omgekeerde, en kreeg de Chevrolet Camaro een bescheidener ‘muil’.

Audi is het bekendste voorbeeld van de grote-grille-trend en heeft daarom ook al meerdere keren deze rubriek gehaald. De Duitsers zijn echter allang niet meer de enigen die zo'n groot hekwerk verkiezen. Onder meer Mazda en Lexus maken zich er 'schuldig' aan. Inmiddels is er ook een tegentrend zichtbaar: de gigantische leeuwenmuil waarvan Peugeot zich enige jaren geleden bediende, heeft bijvoorbeeld het veld geruimd. In 1974 gebeurde iets soortgelijks toen de Chevrolet Camaro z'n forse grille, die bijna de gehele hoogte van het front in beslag nam, moest inleveren.

De reden was destijds echter geen 'modegril', maar een noodzakelijk kwaad naar aanleiding van aangescherpte veiligheidsregels. Die vereisten dat elke auto in de Verenigde Staten stevige bumpers kregen die een kleine aanrijding zonder kleerscheuren konden weerstaan, en dat betekende dat het kenmerende front van de Camaro stevig op de schop moest. Chevrolet maakte van de gelegenheid gebruik om de auto rondom aan te scherpen. De neus hing vanaf 1974 niet meer voorover, maar helde juist iets achterover. De gestroomlijnde look kwam terug aan de achterkant, waar nieuwe achterlichten nu in een scherpe punt 'om de hoek' doorliepen. De vlakke achterruit mocht nog een jaar blijven, maar vanaf 1975 nam ook dit onderdeel omwille van de veiligheid beide hoeken mee.

De grote Audi-grilles krijgen bij lang niet iedereen de handen op elkaar. Geldt dat ook voor de 'muil' van deze Camaro, of is het origineel toch weer de fraaiste variant-