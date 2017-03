Slideshow

Dit kost de nieuwe Mazda CX-5 Levering begint in juni

In juni betreedt de nieuwe Mazda CX-5 de Nederlandse showrooms. We weten nu wat Mazda voor de nieuwe cross-over vraagt.

Deze week presenteerde Mazda de gloednieuwe CX-5 voor het Europese publiek, tijdens de Autosalon van Genève. We hoorden toen al dat je voor € 30.990 de instapper mee naar huis krijgt.



Die instapper is de 165 pk sterke 2,0-liter SkyActiv-G benzine met handgeschakelde zesbak. Als luxere TS-uitvoering ben je € 33.990 kwijt. Dan krijg je onder andere automatische verlichting, ACC, 17-inch wielen, privacy glass en het 7-inch multimediascherm. De TS+ doet daar nog led-dagrijverlichting en -achterlichten, stoelverwarming, stuurwielverwarming, dodehoek-detectie en bochtverlichting bij. Die kost € 35.490. Tegen een meerprijs van € 1.000 is de SkyActiv-Drive zestrapsautomaat leverbaar.



Bovenaan de benzineladder vinden we de GT-M. Voor € 46.490 mag die mee naar huis. De extra luxe van de GT-M zit 'm in een automatisch openende achterklep, keyless entry, elektrisch verstelbare stoelen, een head-up display, een Bose audiosysteem met 16 speakers, navigatie, leren bekleding en 19-inch lichtmetalen wielen. De GT-M komt, zowel bij de benzineversies als de diesels, standaard met vierwielaandrijving en de automatische versnellingsbak.



Dieselaars hebben de keuze uit twee motoren: de 150 pk en de 175 pk sterke versie van de 2,2-liter SkyActiv-D. De eerste is er als TS voor € 39.990 en als TS+ voor € 41.490. Tegen bijbetaling van € 5.000 krijg je de zestrapsautomaat. De 175 pk sterke versie is voorbehouden aan de GT-M. Die kost je minimaal € 53.990.



In juni begint, zoals gezegd, de levering. Mazda meldt verder dat het aanbod naar verwachting in oktober wordt uitgebreid met een 192 pk sterke 2,5-liter SkyActiv-G. Prijzen daarvan worden later bekendgemaakt.