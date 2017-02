Slideshow

Dít is de Mercedes-AMG E63 Estate Pakezel met maximaal 612 pk!

Mercedes-Benz blijft zijn E-klasse-gamma in stapjes uitbreiden. Vandaag is het de E-klasse Estate die als E63 op de Bühne verschijnt.

In oktober presenteerde Mercedes-Benz de AMG-versies van zijn nog verse E-klasse. De met anabolen volgespoten E-klasse debuteerde aanvankelijk alleen als sedan, maar is er vandaag ook als Estate!

Net als zijn sedanbroer is ook de E-klasse Estate in twee E63-smaken te krijgen. Naast de reguliere E 63, die 571 en 750 Nm pk uit zijn bekende 4,0-liter biturbo V8 perst, is er de E63 S-variant. In deze topvorm beschikt de ruimtelijke E-klasse over maar liefst 612 pk en 850 Nm koppel. Schakelen gaat middels een negentraps Speedshift-automaat. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 3,6 tellen achter de rug. De S-variant snoept daar nog een tiende van af.

De 'reguliere' 63 AMG is daarmee 13 pk krachtiger dan zijn voorganger. Voor de S-versie ligt die groei in spieren op 27 pk. 4Matic-vierwielaandrijving is standaard op beide varianten. Een Drift Mode is aanwezig om de E-klasse toch dwars te kunnen gooien. De verkoop start in april 2017, terwijl de marktintroductie gepland staat in juni 2017.