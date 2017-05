Slideshow

Chevrolet Corvette Carbon 65 Verjaardagsfeestje met veel carbon

De Chevrolet Corvette heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en dat moet natuurlijk gevierd worden. Dat gebeurt met deze Carbon 65 Edition.

De Carbon 65 Edition is er in combinatie met de standaard motorisatie en in de heftige ZO6-trim en is in beide gevallen – uiteraard- herkenbaar aan de grote hoeveelheid carbon. Onder meer de achterspoiler, luchtinlaten en verschillende interieurelementen zijn uitgevoerd in koolstofvezel. De buitenzijde is altijd uitgevoerd in 'Ceramic Matrix Gray', een kleur die op de foto's eerder wit lijkt, en krijgt blauwe accenten mee. Ook de remklauwen zijn blauw. In het interieur is uiteraard een plaatje te vinden waarop het serienummer prijkt. Carbon 65-kopers worden niet in een bepaalde carrosserievorm gedwongen, maar krijgen keuze uit de coupé (die feitelijk een targa is) en de geheel open variant.

Van de 650 exemplaren die gebouwd worden, blijven er volgens Automotive News 500 in de VS. De rest is bedoeld voor export, waarbij Canada ongetwijfeld een grote rol zal spelen. Klanten betalen 15.000 dollar voor het pakket. De Carbon 65 wordt gelijktijdig met de modeljaarupdate voor de Corvette geïntroduceerd. Dat betekent dat ook de overige Corvette-kopers de beschikking krijgen over onder meer nieuwe wieldesigns, een gewijzigde optielijst en wat andere kleuren en bekledingssoorten.