Blik to the Future: Opel Corsa Nu wél volledig nieuw

Spannende tijden in de compactere regionen van autoland. Kia’s Rio is net nieuw, Ford brengt een nieuwe Fiesta op de markt en Volkswagen en Seat lanceren een nieuwe Polo en Ibiza. Opel herlaadt de wapens en brengt al in 2018 een hagelnieuwe Corsa op de markt!

De Corsa E die in 2014 in Parijs aan de wereld werd voorgesteld, mocht op papier dan wel de vijfde generatie van Opel's B-segmenter zijn, in de praktijk is het een herziene versie van voorganger Corsa D. Dat is ook direct de reden dat de auto wat betreft het formaat zo goed als ongewijzigd is. In 2018 verandert dat. Na slechts vier productiejaren gaat de huidige Corsa met pensioen en maken we kennis met deze compleet nieuwe Corsa F!

General Motors

Zoals te verwachten valt, staat de Corsa F wél op een compleet nieuwe technische basis die niet alleen voor meer interieurruimte, maar ook voor een lager gewicht zal zorgen. Deze nieuwe generatie van General Motors' Gamma-platform draagt de naam G2SC en krijgt ook een plek onder de nieuwe generatie Chevrolet Aveo. Want inderdaad: de ontwikkeling van de Corsa is al in volle gang, dus deze auto is nog een echte General Motors-Opel. Het ruimtelijke broertje van de Corsa, de reeds gepresenteerde Crossland X, is wel al in samenwerking met het nieuwe moederbedrijf PSA ontwikkeld. De huidige Corsa weegt niet noemenswaardig meer of minder dan zijn voorganger, maar generatie F zal tot zo'n 100 kilo verliezen. Tegelijkertijd wordt de auto echter aan alle kanten groter. De achterpassagiers profiteren daarvan, maar ook de bagageruimte zal toenemen.

Volwassen

Wat uiterlijk betreft, slaat Opel een behouden maar volwassen weg in. De speelsheid van de huidige en voorgaande generaties lijkt plaats te maken voor een serieuzer design, een ontwerptaal die sterk leunt op het lijnenspel van de Astra en de nieuwe Insignia. Terwijl laatstgenoemde z'n vierdeurs sedankoetswerk verloor, is het bij de Corsa de driedeurs koets die een onzekere toekomst heeft. Deze carrosserievariant weet in alle segmenten steeds minder kopers te verleiden.

Op het gebied van infotainment gaat de boel eveneens op de schop. De jongste versie van Opels IntelliLink zal, tegen een meerprijs, zijn weg naar de nieuwe Corsa vinden. Het systeem kan onder meer met Android Auto en Apple Carplay overweg. Natuurlijk is ook onder de motorkap alles straks weer helemaal bij de tijd.

OPC

De ongeblazen 1.4 die nu in het vooronder van de Corsa ligt, zal naar verwachting het veld moeten ruimen. Wel keert de 1.0 driecilinder turbomotor terug. Die driepitter is vandaag de dag met 90 en met 115 pk te bestellen. We verwachten dat Opel deze krachtbron nog wel enigszins bijschaaft alvorens hem in de nieuwe Corsa te lepelen. Opnieuw staat een Bi-Fuel, die ook met aardgas overweg kan, op de planning en is er een CDTi-dieselmotor om de veelrijders te behagen. Bovenaan de ladder komt ongetwijfeld weer een OPC te staan. Ter herinnering: de huidige OPC heeft een 207 pk sterke 1.6 Turbo aan boord. In 2018 weten we meer, dan zal de Corsa zijn mannetje staan in het dan grondig vernieuwde slagveld der B-segmenters.

