Audi scherpt RS3 Sportback aan Ook RS3 Sportback opgeklopt tot 400 pk

In Genève laat Audi's herziene RS3 Sportback zijn vernieuwde spieren rollen. De hatchback volgt zijn jonge sedanbroer als voorbeeld.

De RS3 Sportback die Audi momenteel op het menu heeft staan, is met zijn 367 pk sterke 2,5-liter TFSI vijfcilinder absoluut geen onderbemeten hothatch te noemen. Toch blijft het model behoorlijk achter bij een direct familielid: de vorig jaar in Parijs gepresenteerde 400 pk sterke RS3 Sedan. Vanaf heden is ook de RS3 Sportback opgeklopt tot de magische 400 pk-grens. Eerder ging de reguliere A3-familie al onder het mes.

De RS3 Sportback krijgt van Audi dezelfde 400 pk en 480 Nm sterke 2,5-liter grote vijfcilinder TFSI mee als de RS3 Sedan. Met zijn nieuwe spierkracht dendert de RS3 Sportback in 4,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Niet alleen de extra kracht is verantwoordelijk te houden voor deze snellere sprint, het nieuwe motorblok zorgt namelijk voor een gewichtsreductie van de RS3 met 26 kilo. De topsnelheid is volgens Duitse traditie begrensd op 250 km/h, al wordt die limiet op verzoek verhoogd tot 280 km/h. Het gemiddeld verbruik moet op 8,3 l/100 km liggen.

Met zijn 400 pk is de RS3 Sportback weer krachtiger dan zijn grootste rivaal uit eigen land: de Mercedes-AMG A45. De Mercedes-Benz was na zijn update goed voor 381 pk, waarmee het model de RS3 op krachtgebied juist had ingehaald.

Aan het vertrouwde recept verandert verder weinig. Opnieuw is de RS3 een vierwielaandrijver die zijn vermogen middels een zeventraps s-tronic transmissie over de wielen verdeeld. Naast het innerlijk is ook het exterieur van de RS3 Sportback aangepast. De top-A3 heeft herziene bumpers en nieuwe lichtunits aan voor- en achterzijde.

De voorverkoop van de Audi RS 3 Sportback en de RS 3 Sedan start in Nederland in het voorjaar, in augustus staat het duo in de showrooms.