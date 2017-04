Slideshow

BMW 5-serie 520d (2017) De B van benchmark?

Met een op alle punten doorontwikkelde nieuwe 5-serie zou je kunnen concluderen dat BMW een nieuw ijkpunt voor de concurrentie heeft neergezet. Deze test moet gaan uitwijzen of dat ook daadwerkelijk zo is.

Ze hebben het zich bij BMW niet makkelijk gemaakt bij de ontwikkeling van de nieuwe 5-serie. Dat blijkt al meteen wanneer we de specificaties erbij pakken: met meer functionaliteit en zonder ook maar iets aan prestaties of ruimte in te leveren, is de auto bijna 100 kilo lichter dan zijn voorganger. Voor een groot deel is die winst behaald door gebruik te maken van aluminium. Binnen in de auto valt direct het gebruik van hoogwaardige materialen op: glimmend hout, prachtig leer, strakke stiksels. Voor mensen met een bovengemiddeld postuur biedt de 5-serie alle ruimte, mits je voorin mag zitten. Als gevolg van de enigszins aflopende daklijn kom je, wanneer je wat langer bent, achterin al snel met je kruin in aanraking met de hemelbekleding. Verder is het op de achterbank prima uit te houden. De bediening van de auto met alle subsystemen vraagt weinig gewenning. Een leuke gimmick is de mogelijkheid om een aantal functies met gebaren te bedienen. Door met je vingers bepaalde figuren in de lucht te maken, kun je bijvoorbeeld de radio harder of zachter zetten.

Nog comfortabeler

BMW biedt een hele batterij aan hulpsystemen. Zo kun je de auto met behulp van de sleutel onbemand in en uit krappe parkeerplaatsen laten rijden. Het zelfstandig wisselen van rijstrook is er nog niet bij, wel is de 5-serie in staat om zichzelf binnen de rijbaanbelijning te houden. Het onderstel van de nieuwe 5-serie is comfortabeler afgestemd dan bij de vorige generatie het geval was. Houd ons ten goede, de auto is geenszins week. Wanneer het nodig is, geeft hij meteen thuis en blijkt het onderstel over heel veel reserve te beschikken. Mede dankzij zijn afslankkuur maakt de 5-serie een lichtvoetige indruk, vol levensvreugde en enthousiasme. De 190 pk dieselmotor in combinatie met de van ZF afkomstige achttrapsautomaat sluit hier keurig op aan. Deze aandrijflijn weet de 520d vlot en zonder storende schokken op tempo te brengen.

Signalement Merk Bmw Model 520d Carrosserie 4-deurs, Sedan Transmissie 8 versnellingen, Sequentiële Automaat Aandrijving Achter Testjaar 2017 Prijs € 55.758

Specificaties Brandstof Diesel Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud 1.995 cc Maximaal vermogen 140 kW / 190 pk bij 4.000 tpm Maximaal koppel 400 Nm bij 1.750 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.936 mm / 1.868 mm / 1.479 mm Wielbasis 2.975 mm Massa leeg 1.535 kg Laadvermogen 710 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 2.000 kg / 750 kg Banden 225/55R17 Prijzen Topsnelheid 235 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 8,0s (7,5s) Acceleratie 50-80 km/u in D 2,8s Acceleratie 80-120 km/u in D 5,7s Brandstofverbruik gemeten 5,9 l/100km

(fabrieksopgave: 4,1 l/100km) CO2-uitstoot 108 g/km