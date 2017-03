Audi A5 Cabriolet

Slideshow

Een klein jaar na de introductie van de tweede generatie Audi A5 is het tijd voor de open versie. Mooi op tijd voor de aanstaande lente en zomer staat de cabriolet in de showrooms. Hoe die zomer wordt, moeten we afwachten. Hoe de A5 Cabriolet uitpakt, weten we nu al.

Afgelopen zomer maakten we kennis met de volledig nieuwe tweede generatie van de Audi A5. Inmiddels komt de volgende zomer met rasse schreden naderbij en dat is een mooi moment om kennis te maken met de open versie. Nu is het zo dat ze bij Audi de neiging hebben de verschillende modellen erg op elkaar te laten lijken, maar in dit geval zijn de overeenkomsten tussen de generaties wel erg groot. Je moet echt twee keer kijken om te zien dat dit de nieuwe A5 Cabriolet is. Die tweede blik onthult scherpere koplampen, een bredere grille, een powerdome en een schuiner aflopende, bijna BMW-achtige neus. Aan de achterkant vallen de lichtunits met ledtechniek op en het derde remlicht, dat van het kofferdeksel naar de strook net onder de achterruit is verplaatst.

Ook voor de rest is alles nieuw en dat blijkt alleen al uit de dimensies. De A5 Cabriolet werd 47 mm langer, bij een 14 mm langere wielbasis en – opvallend in een tijd waarin auto's steeds breder worden – iets smaller (8 mm) dan zijn voorganger. De hoogte is gelijk gebleven, maar in gesloten toestand valt op dat de achterruit wat vlakker ligt, waardoor het model een wat dynamischer voorkomen heeft gekregen.

Vanbinnen valt als eerste op dat het dashboard één op één is overgenomen uit de Audi A4. Dat maakt het misschien wat clean en zakelijk voor een cabriolet, maar aan de andere kant levert dat ook een erg mooi, strak en prima afgewerkt geheel op. De zitpositie is vrij laag, waardoor je veilig ingekapseld en beschut kunt zitten. Ondanks de afgenomen totaalbreedte is de schouderruimte juist wat toegenomen. Achterin hebben de knieën er ten opzichte van de vorige generatie een kleine 2 cm bij gekregen, met als resultaat dat je als volwassene nog best aardig op de achterbank kunt zitten. De kofferruimte telt een heel royale 380 liter. In open toestand neemt het dak daar 60 liter van in, zodat er 320 liter overblijft. Dat is nog steeds heel behoorlijk, maar door het opgevouwen dak wordt de toegang wel wat smal, zodat je je boodschappentassen dan beter op de achterbank kunt hijsen. De achterklep gaat elektrisch bediend open, een sensor voor handsfree openen is optioneel.



GOED GEJAT

Eveneens optioneel is de virtuele cockpit, die je naar eigen behoefte kunt indelen. Opmerkelijk (in positieve zin) is dat Audi eindelijk lijkt te hebben begrepen wat 'multi media interface' betekent. Waar het MMI tot voor kort uitsluitend bereikbaar was met een paar SD-slots en een eigen aansluiting waar een peperduur, uitsluitend bij de Audidealer verkrijgbaar kabeltje in paste, heeft de A5 nu twee usb-aansluitingen en zelfs een universele aux. Op elke instap-Koreaan was dat allang standaard, maar nu dus ook op deze Audi. Slim en ook standaard zijn de microfoontjes voor de carkit en spraakbediening die in beide gordels voorin op schouderhoogte zitten verwerkt, zodat de geluidskwaliteit en verstaanbaarheid beter zijn. De bediening van het infotainmentsysteem gebeurt uiteraard met een knoppencluster voor de pook, waarbij het hart van de draaiknop een touchpad vormt waarmee je adressen schrijvend in kunt voeren. Daarvoor zit een rij met acht zelf toe te wijzen knoppen, zoals we die al jaren bij BMW tegenkomen. Beter goed gejat …

De cabriokap is een verhaal apart. Audi heeft zich altijd verre gehouden van coupécabrioletconstructies. De Duitsers zijn van mening dat een stoffen kap onlosmakelijk verbonden is met het karakter van een cabriolet en de tijd lijkt hen gelijk te geven, want de harde cabriokap is bij andere merken al een tijdje op zijn retour. De kap van de nieuwe A5 Cabriolet is uitstekend geïsoleerd, waardoor het bij dicht rijden lekker stil is aan boord. Openen en sluiten gaat mooi snel (in 15 seconden open, in 18 weer dicht) en dat kan ook rijdend tot 50 km/h. Opvallend is dat dit bij rijdende bediening (vanaf 6 km/h) met één korte druk op de knop kan, zodat je de rest van de tijd beide handen aan het stuur kunt houden. Eigenlijk heel logisch en bij raambediening allang de gewoonste zaak van de wereld, maar nu dus ook bij de cabriokap van de Audi A5.

AFSTAND

We gaan eerst op stap met een vuurrode S5, de krachtigste motorisering uit het gamma. Hij heeft een drieliter-V6 TFSI met enkele twinscroll-turbo die via een achttraps Tiptronic 354 pk en 500 Nm koppel over de vier wielen verdeelt. Dat is op papier een hoop geweld, maar in de praktijk voelt de S5 niet zo rap als hij is. De koppelomvormer (de zeventraps S-Tronic-automaat met dubbele koppeling uit de lichtere motoriseringen kan het koppel van de S5 en de 3.0 TDI niet aan) schept net wat te veel afstand tussen gaspedaal en wielen. Duik je een snelle bocht in, dan zet het gewicht op de neus even een vleugje onderstuur in, dat meteen daarna wordt gecorrigeerd dankzij de permanente Quattro-aandrijving, waardoor de auto verder mooi neutraal weer de bocht uit komt. De motor geeft een weliswaar wat overgecultiveerde, maar toch mooie, diepe brom en wanneer je de systemen op Sport hebt staan, brengt hij bij terugschakelen sportieve plofjes ten gehore.

De besturing is keurig precies en in de middenstand lekker rustig, maar mist het communicatieve, zelfs in Sport. Dat zijn eigenschappen waar we bij de Coupé eerder onze bedenkingen hadden, maar bij een cabriolet past het juist precies. Dit type auto consumeer je immers anders. Zon op je bol, haren in de wind, de geur van de bomen of de zee en een goed gesprek met je bijrijder, fijne muziek op de achtergrond; dát is cabriorijden zoals het is bedoeld en daar past het verfijnde comfort van deze Audi uitmuntend bij. Daarom gaat onze voorkeur (en die van de bank) uit naar de 2.0 TFSI met 252 pk die we de volgende dag rijden. Die heeft ruim 100 pk minder, maar dat verschil bemerk je amper tot niet. Wat je voor € 26.000 minder wel krijgt, is de meer verfijnde S-Tronic met dubbele koppeling. En wat voor zowel de A5 als de S5 geldt, is dat de rigiditeit van de koets enorm goed is. Audi claimt zelf de torsiestijfheid met 40 procent te hebben verbeterd. Dat kunnen we niet zelf meten, maar feit is dat we in deze A5 amper torsie waarnemen, zelfs niet op slecht asfalt.

OP TIJD

De nieuwe Audi A5 Cabriolet staat al in de Nederlandse showrooms en dat is precies op tijd voor een mooie, lange zomer met het dak open. Levering begint met de S5 en de A5 met 252 pk benzine en 2.0 TDI, de overige motoriseringen volgen later. De aandrijving is voor de eenvoudige uitvoeringen op de voorwielen, Quattro is er in twee smaken: de bekende permanente vierwielaandrijving (op de 3.0 TDI met 286 pk en de S5 standaard) of de Quattro met Ultra-technologie (op de 252 pk sterke 2.0 TFSI) die de achterwielen onder normale omstandigheden afkoppelt.

