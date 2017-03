Slideshow

Volvo XC60 heeft prijs Langverwachte SUV kan de showroom in

Volvo Nederland heeft de prijzen van de in Genève gepresenteerde nieuwe XC60 bekendgemaakt. De auto is er in eerste instantie met twee benzinemotoren, twee diesels én als T8 hybride.

De nieuwe XC60 kost met het huidige leveringsgamma minimaal € 58.995. Voor dat bedrag krijg je een T5 met 224 pk in Momentum-trim. Dieselen kan vanaf € 62.995, waarvoor de D4 met 190 pk én vierwielaandrijving klaarstaat. Wie een T5 met aangedreven achteras wil, moet minimaal € 62.995 meebrengen. Een automaat is op alle genoemde versies standaard.

Hybride

Krachtiger aandrijflijnen zijn er bij de T6, T8 Twin Engine en D5 (diesel). De 320 pk sterke T6 is er vanaf € 70.995, de van de XC90 bekende plug-in-combinatie mag voor € 68.195 mee. De topdiesel, tenslotte, levert 235 pk en is voor € 68.995 van jou. In alle gevallen fungeert de Momentum als basisversie en behoren de luxueuze Inscription en de sportieve R-Design tot de mogelijkheden.

Zie voor de complete prijslijst afbeelding 4.

Populair

De tweede generatie Volvo XC60 lost een auto af die al sinds 2008 op de markt is. Een facelift in 2013 gaf hem weer een frisse aanblik, maar evengoed is negen jaar een erg lange tijd voor een enkel model. Het heeft de auto niet weerhouden van succes: tot in 2016 was het de populairste Volvo én één van de succesvolste auto's van z'n segment. Sterker nog: tot en met vorig jaar wist het model zijn verkoopcijfers ieder jaar te verhogen, zegt Volvo. AutoWeek-lezers die zich vooraf hebben aangemeld, krijgen de gloednieuwe XC60 vanavond al te zien bij de Volvo-importeur in Beesd.