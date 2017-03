Slideshow

Volvo XC40 nu van dichtbij Camouflage blijft nog even intact

De laatste keer dat we de Volvo XC40 op een besneeuwde testlocatie voor de lens kregen, moest de fotograaf érg veer inzoomen. De korrelige afbeeldingen van toen kunnen naar het tweede plan worden verwezen, want deze keer is er wél scherp beeld!

Na de verre van scherpe afbeeldingen van Volvo's compacte SUV in de sneeuw, kwam de XC40 nogmaals voorbij. Deze keer wist René Nijhuis 'm 'gewoon' op de Amsterdamse straten te vereeuwigen. Vandaag is de kleine broer van de hagelnieuwe XC60 opnieuw te zien, waarbij met name de voorzijde duidelijker in beeld is.

De hoeveelheid camouflagemateriaal die Volvo gebruikt, blijft helaas intact. Toch is duidelijk te zien dat het om de productieversie van voorbode 40.1 Concept gaat. Zelfs de eigenwijze, sterk oplopende raamlijn in het achterportier lijkt het productiestadium te gaan halen. Het front vertoont veel overeenkomsten met dat van de 90-serie en eerdergenoemde XC60, ook hier eist een stoere, rechtopstaande grille een groot deel van de aandacht op. De deels naast de achterruit geplaatste achterlichten van de overige stationwagens en SUV's van Volvo komen eveneens terug op de XC40. Een verschil met die auto's is dat de kentekenplaat niet in de klep, maar juist in de bumper huist. Dit kenmerkt ook de huidige V40.

De afgeplakte laadklep op het linkervoorscherm verraadt dat het hier om een XC40 met een plug-in hybride aandrijflijn gaat. Voor de Twin Engine-XC40's is de zeer krachtige T8-versie een beetje overdreven, dus komt Volvo met een compleet nieuwe combinatie van elektro- en verbrandingsmotoren. Daarin wordt een driecilinder benzinemotor met 150 of 180 pk gekoppeld aan een elektromotor die zo'n 75 pk levert en een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Ook een volledig elektrische Volvo zit in het vat.