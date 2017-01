Slideshow

Volkswagen komt met 'zilveren' voorruit Verwarmbaar zonder draadjes

Volkswagen presenteert een verwarmbare voorruit zonder zichtbare verwarmingsdraadjes. In plaats daarvan bevat het raam – jawel – zilver.

Onder meer Ford en Volvo voorzien hun producten al jaren van verwarmbare voorruiten, zodat krabben in de winter niet meer nodig is voor wie wat geduld heeft. Net als bij een achterruit worden in een verwarmbare voorruit draadjes verwerkt. Om goed zicht te houden zijn die een stuk dunner dan aan de achterzijde, maar evengoed is meestal in één oogopslag te zien of een voorruit verwarmbaar is of niet. Volkswagen zegt nu een ruit te hebben ontwikkeld die net zo goed verwarmd als die meer traditionele oplossing, maar dan zonder het nadeel van die zichtbare draadjes. In plaats daarvan krijgt de ruit een flinterdun laagje zilver mee, wat hetzelfde effect zou moeten hebben. Bijkomend voordeel is dat het zilver in de zomer een aanzienlijk deel van de warmte buiten houdt, doordat het glas sterker reflecteert.

De ruit is om te beginnen leverbaar op de Golf, Golf Sportsvan, Tiguan, Sharan en Passat. De optie kost ruim 300 euro, maar is naar typisch Duitse traditie in sommige gevallen alleen leverbaar in combinatie met andere opties.