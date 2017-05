Slideshow

Video: Porsche 911 GT3 razendsnel over de 'Ring Ruim 12 seconden sneller dan voorheen

Porsche laat graag zien tot welke extreme prestaties zijn 911 GT3 in staat is. De 500 pk sterke 911 is in een tijd van 7 minuten en 12,7 seconden over de Nordschleife gejaagd.

In maart dit jaar presenteerde Porsche de gefacelifte variant van zijn 911 GT3, een herziening die meer om het lijf hield dan het monteren van gewijzigde koplampunits of bumpers. De hardcore 911 kreeg een nieuwe 500 pk sterke 4,0-liter zescilinder boxermotor als kloppend hart, een blok dat zijn 475 pk sterke 3,8-liter grote voorganger overtrof. Om te illustreren tot welke uitersten de 911 GT3 gedreven kan worden, jaagt Porsche zijn trots over de Nürburgring met testcoureur Lars Kern aan de teugels.

De 911 GT3 kwam na zijn facelift weer beschikbaar met een handgeschakelde bak, maar het is de zeventraps PDK-transmissie die in deze kanariegele 911 GT3 de boxermotor aan de meesturende achteras koppelt. Mede door de stuurmanskunsten van Kern én de Michelin Sport CUp 2 N1-banden, is een 'rondje' Nordschleife in 7 minuten en 12,7 seconden achter de rug. Daarmee heeft Porsche de tijd van de pre-facelift 911 GT3 op de Nordschleife met 12,3 seconden verbeterd.

Een video van (delen van) de spectaculaire ronde zie je hieronder: