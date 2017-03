Slideshow

Verborgen schadeverleden occasions boven water Gesjoemel aangepakt

Heeft die mooie occasion ooit vreselijk in elkaar gezeten? Jij hebt geen idee, maar de handelaar weet het precies. Een rechtsongelijkheid waardoor de deuren voor gesjoemel met ex-schadeauto's al jaren wijd open staan. Met het gratis aanbieden van de WOK-historie maakt AutoWeek daar vandaag een einde aan.

Aan de hand van het kenteken kun je tegenwoordig heel veel informatie over elke auto krijgen, maar of hij ooit schade heeft gehad, blijft verborgen. Het wrange is dat deze zo belangrijke feiten keurig geregistreerd staan, maar door de lease- en schadebranche bewust verborgen worden gehouden, terwijl autobedrijven er juist heel gedetailleerde inzage in krijgen. Tot welke frauduleuze praktijken en ellende dit kan leiden, onthulden we vorig jaar al in onze reportage 'Russische Roulette in de Showroom'.

Zoals we toen al schreven, kunnen deze wantoestanden in de meeste gevallen worden voorkomen door de WOK-historie van de RDW, waarin de (eventuele) onttrekking aan het verkeer van elke auto is vastgelegd, vrij te geven. AutoWeek koppelt dit vanaf vandaag aan de bekende Kenteken Check. Met deze tool in handen kun je een kat in de zak tijdig herkennen en voorkomen. Tot 1 juni zit de WOK-historie in het gratis basisrapport, daarna verhuist het naar het plusrapport.

Overigens zegt het al dan niet aanwezig zijn van een WOK-verleden heel veel, maar niet alles over het schadeverleden van de auto. Door deze gegevens op de juiste manier te combineren en te interpreteren met wat je nog meer uit de KentekenCheck kunt halen, kom je echter een heel eind verder dan tot vandaag mogelijk was.

Hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je in AutoWeek 11, die woensdag 15 maart verschijnt.