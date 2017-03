Slideshow

Turkije en de auto-industrie Meer dan olijven en all inclusives

Turkije houdt de gemoederen deze dagen flink bezig. Erdogan dreigt met maatregelen tegen Nederland en daar mag je laconiek over zijn, maar de Turkse president kan meer doen dan alleen de olijvenkraan dichtdraaien. Turkije is stiekem nog een flinke speler in de wereldwijde automobielindustrie. Een overzicht.

Afgelopen jaar produceerde het land van Erdogan ruim 1,4 miljoen auto's, waarvan zo'n twee derde naar de EU werd verscheept, blijkt uit de jaarcijfers van OSD, het verbond van Turkse automobielproducenten. Duitsland is de grootste afnemer van in Turkije geproduceerde voertuigen, gevolgd door Italië, Frankrijk en Spanje. Met 23,9 miljard dollar (2016) is de auto-industrie de belangrijkste exporteur van Turkije.

Het begon in 1963 met Ford en de productie in Turkije groeide in de jaren die volgden van enkele duizenden per jaar eind jaren zestig tot meer dan een miljoen vanaf 2006. In 2009 kreeg de Turkse auto-industrie klappen van de crisis, maar inmiddels is-ie weer lekker op stoom.

De grootste autofabrikant van Turkije heet Tofaş en is sinds 1968 operationeel. De fabriek staat in Bursa, iets ten zuiden van Istanbul en produceerde in het verleden onder meer de Fiats 124, 131, Tempra, Marea en Brava. Tegenwoordig rollen daar naast de Fiat Tipo en Doblò een aantal bestelwagens van de band, behalve Fiats ook modellen van Peugeot, Citroën en Opel (namen die de laatste weken wel vaker in één zin worden genoemd). Tofaş houdt 6.500 mensen van de straat en bouwt jaarlijks 400.000 auto's, waarvan bijna de helft wordt geëxporteerd.

Eveneens in Bursa zit Oyak-Renault en ook deze fabriek bedient naast de lokale markt ook de export. Hier werken een kleine zesduizend mensen aan de Renault Clio en Fluence. Ook bouwt Renault hier versnellingsbakken en motoren. Afgelopen jaar reden zo'n 360.000 Renaults de Turkse fabriek uit.

Hyundai heeft sinds 1997 een fabriek in Istanbul en bouwt daar de i10. De i20 rolt er ook van de band, maar komt als bouwpakket (CKD) uit India. Hier verdienen 2,5 duizend mensen de kost mee, in 2016 produceerde Hyundai 245.000 auto's in Istanbul.

Een kleine honderd kilometer ten oosten van Istanbul ligt Arifiye, de stad waar Toyota de C-HR, de Corolla en de Verso bouwt. Drieduizend mensen bouwden daar afgelopen jaar 150.000 Toyota's.

Honda produceert in Çayirova, onder de rook van Istanbul (bij westenwind), de vierdeurs Civic in een oplage van 50.000 stuks per jaar.

Ford ten slotte bouwt sinds de jaren zestig auto's in de Turkse republiek en houdt daar 7.500 mensen aan het werk. Naast de Transit Courier (30.000 stuks in 2016) worden er ook bedrijfswagens gebouwd, voornamelijk pick-ups. De fabrieken van wat Ford Otosan heet, staan in Kocaeli en Eskişehir, ook in het gebied ten zuidoosten van Istanbul.

Behalve de export is ook de eigen markt in Turkije aanzienlijk. Afgelopen jaar werden 983.720 auto's en bestelwagens verkocht, een groei van 1,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor.