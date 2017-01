Slideshow

Trump ontbijt met autofabrikanten In gesprek over binnenlandse investering

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag een ontbijtafspraak met de bestuursvoorzitters van de drie grote Amerikaanse automakers.

In zijn verkiezingscampagne haalde Trump eerder fel uit naar met name Ford wegens het produceren van auto's in het buitenland.

General Motors, Ford en Fiat Chrysler zullen de inmiddels bekende boodschap van Trump te horen krijgen dat Amerika op de eerste plaats moet worden gezet. Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer zei dat Trump "uitkijkt naar de plannen van de bedrijven om meer banen te creëren in de Verenigde Staten".

Ford schrapte eerder deze maand al plannen voor de bouw van een fabriek in Mexico en zei in plaats daarvan een fabriek in de Amerikaanse staat Michigan te openen. Het bedrijf blijft echter wel actief in Mexico, maar op kleinere schaal dan gepland. Ook General Motors en Fiat Chrysler gaven al aan in de VS te investeren en Mexicaanse activiteiten mogelijk geheel of gedeeltelijk naar de VS te verplaatsen.