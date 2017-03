Slideshow

Skoda Vision E elektrische kick-off Kodiaq Coupé blijkt elektrische concept

Skoda investeert de komende jaren fors in modellen met volledig elektrische aandrijving. De eerste elektrische Skoda komt in 2020 op de markt en dat wordt een vijfdeurs SUV-coupé. Skoda heeft zojuist de schetsen vrijgegeven van het studiemodel voor deze auto, de Vision E.

De afgelopen weken lichtte Skoda al een tipje van de sluier op, maar toen werd nog gespeculeerd dat het zou gaan om een coupéversie van de Kodiaq, die in Shanghai zijn debuut beleeft. De conceptcar laat echter in grote lijnen het productiemodel van Skoda's allereerste volledig elektrische auto zien. Die heeft heel weinig met de Kodiaq te maken. Hij staat ook op een heel ander chassis: het MEB-platform waarop de komende jaren een groot aantal elektrische modellen van de Volkswagen Group gebouwd zullen worden.

Bernhard Maier, de CEO van Skoda, verklapt tegenover Autoweek dat de Vision E niet zomaar een studiemodel is. ,,Kijk maar goed. Dit is hoe onze allereerste volledig elektrische auto eruit zal zien. Aan de buitenkant gaan we weinig meer veranderen. Hij krijgt ook dit formaat. We zijn er alleen nog niet over uit hoe het interieur precies moet worden," aldus Maier. De elektrische Skoda is 4,65 meter lang, 1,92 meter breed en 1,55 meter hoog. Dankzij de lange wielbasis van 2,85 meter is een bijzonder ruim interieur ontstaan.

De Skoda Vision E komt met een volle batterijlading 500 kilometer ver en haalt een topsnelheid van 180 km/h. Twee elektromotoren leveren een gezamenlijk vermogen van 225 kW.

Skoda maakt serieus werk van zijn elektro-strategie. In 2025 moet een kwart van alle nieuw verkochte Skoda's elektrische aandrijving hebben. Naast volledig elektrische auto's gaat het merk ook plug-in hybrides maken. In 2019 heeft de Superb de primeur, andere modellen volgen later. De Vision E wordt volgende maand net als de Kodiaq Coupé op de autoshow van Shanghai onthuld. In 2025 moeten vijf Skoda-modellen volledig elektrische zijn.