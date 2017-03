Slideshow

Skoda Fabia krijgt 1.0 TSI Vervangt 1.2 TSI, levert meer vermogen

De Skoda Fabia krijgt een 1.0 TSI toebedeeld. De kleinere motor levert meer vermogen dan de uitgaande 1.2 TSI.

In het kader van downsizen ruilt Skoda de 1.2 TSI benzinemotor in de Fabia om voor een 1,0-liter exemplaar. De 1.0 TSI wordt in twee smaken leverbaar; met 95 pk en 110 pk. Bekende cijfers misschien, want die motor wordt al in tal van modellen van de Volkswagen Group geleverd. Nu sluit dus ook de Fabia aan.



De 95 pk-versie vervangt de 1.2 TSI met 90 pk. Het koppel bedraagt 160 Nm en Skoda geeft een gemiddeld verbruik van 4,3-l/100 km op. In 10,6 seconden wordt een snelheid van 100 km/h gehaald en de topsnelheid bedraagt 185 km/h. De Combi heeft een iets hogere topsnelheid (187 km/h), maar doet er 10,8 seconden over om naar 100 km/h te sprinten. Allemaal net iets betere cijfers dan de uitgaande motor.



Wil je een beetje meer vermogen uit de 1,0-liter benzine trekken, dan kun je voor de 110 pk sterke versie tekenen. Die levert ook weer iets betere prestaties en een hoger koppel (200 Nm) dan de eveneens 110 pk sterke 1.2 TSI die hij vervangt. Het verbruik gaat iets omlaag naar een opgegeven gemiddelde van 4,4-l/100 km. Met DSG-automaat scheelt het nipt ten opzichte van de 1.2 TSI: gemiddeld verbruik je daarmee 4,5-l/100 km. Accelereren van 0-100 km/h is in 9,5 seconden voor elkaar, de Combi doet er 9,6 seconden over. De topsnelheid neemt ook iets toe, naar 196 km/h voor de hatchback en 199 km/h voor de Combi.



Prijzen en informatie over de leveringstermijn volgen in een later stadium.