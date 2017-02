Slideshow

Seat onthult volledig elektrische e-Mii Concept Volkswagen e-Up in Seat-jasje

Seat verrast vandaag met een volledig elektrische conceptversie van de Mii.

De e-Mii Concept, zoals Seat de auto noemt, is onthuld op het Mobile World Congress in Barcelona. De auto deelt zijn technologie met de Volkswagen e-Up. Die auto is met zijn 82 pk sterke elektromotor goed voor een actieradius van tussen de 120 en 160 km. De e-Mii Concept heeft er 11,3 seconden voor nodig om naar 100 km/h te acceleren. Dat is een ruime seconde sneller dan de e-Up, dus er lijkt nog wel het één en ander aangepast te zijn. De topsnelheid is met 130 km/h hetzelfde.



Seat heeft geen productieplannen voor de e-Mii. De auto is het boegbeeld van een nieuw autodeelprogramma dat Seat in Barcelona op poten gaat zetten. Collega Roland Tameling is aanwezig op het Mobile World Congress, waar hij heeft begrepen dat de eerste volledig elektrische aandrijflijn zijn weg naar een andere Seat dan de Mii vindt. Welke auto dat dan is, blijft nog even te bezien.