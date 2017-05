Slideshow

Seat 600 BMS Concept naar Automobile Barcelona Knipoog naar verleden

Seat neemt een wel heel bijzondere 'concept-car' mee naar Automobile Barcelona. We heten welkom: de 600 BMS Concept.

Seats hoofdrolspeler van autoshow Automobile Barcelona 2017 is de Ateca FR, de sportief ingestelde uitvoering van Seats cross-over. De van spoilers voorziene cross-over krijgt in de Spaanse hoofdstad gezelschap van deze 600 BMS Concept, volgens Seat niets meer dan een designoefening.

De 600 BMS is gebaseerd op de Seat 600D, een 600 met het bekende roldakje. De 600 was uiteraard een product van Fiat, al produceerde Seat de compacte Italiaan tussen 1957 en 1973 in licentie. In totaal zijn 797.318 Seats 600 in Barcelona geproduceerd. Opvallend gegeven: in de vorm van de Seat 800 had Seat ook een vierdeursvariant van de 600 in het gamma.

Terug naar de 600 BMS. Net als de gehele Seat 600-familie tot 1969 beschikt de nieuweling over 'verkeerdom' openslaande portieren. De BMS is voorzien van oranje stickers, wel behoudt de auto zijn originele wielen en remmen. Het interieur is volgens Seat afgewerkt met leer. Wat er zich precies onder het koetsje afspeelt, houdt Seat nog even onder de pet, al lijkt de 600 BMS Concept niets meer dan een leuke aandachtstrekker voor Automobile Barcelona te zijn.