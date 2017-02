Slideshow

Renault met 'EV-verrassing' naar Genève Raadselachtige stekkersurprise

Renault brengt mee naar Genève dan alleen een gefacelifte Captur. Zo maken de Fransen melding van de komst van een 'elektrische verrassing'.

Gisteren schreven we al over de aanstaande onthulling van de gefacelifte Captur, een auto die hoogstwaarschijnlijk designelementen van de Russische Kaptur krijgt. Dat is niet het enige nieuws dat Renault in Genève naar voren schuift. Zo laat het merk weten autoland te willen verrassen op elektrogebied.

Verder dan het noemen van de geplande verrassing komt Renault overigens niet, wat dat betreft tasten we nog enigszins in het duister over waar de Fransen precies het doek van af gaan trekken. Volgens de geruchtenmolen wil Renault een nieuwe EV aan zijn line-up toevoegen, maar of die nieuwe stekkerauto in Genève staat, valt nog te bezien. We wachten af.