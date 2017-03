Slideshow

Range Rover Velar voortijdig in beeld 'Platgedrukte' Range Rover uit (bijna) alle hoeken

Zeer binnenkort trekt Land Rover het doek van de sportieve Range Rover Velar, maar zoals tegenwoordig gebruikelijk, is de auto voortijdig op internet beland.

Het Italiaanse Diariomotor wist de foto's van de Velar voortijdig in handen te krijgen. Veel laten ze niet over aan de fantasie, zelfs het interieur is al te zien. Alleen de achterzijde ontbreekt nog. De Velar is, zoals al bleek uit eerdere spionagebeelden en de teaserplaat, geen coupé-SUV zoals we die kennen van Mercedes en BMW. Land Rover parkeert de auto tussen de Range Rover Evoque en de Range Rover Sport in het gamma en geeft 'm een gedistigneerd sportief uiterlijk. De daklijn ligt wat lager, de schouderlijn lijkt daardoor hoger en de neus en voorruit liggen vlakker dan bij de rest van het gamma. Opmerkelijk detail is de C-stijl, die in tegenstelling tot andere Range Rovers niet de indruk wekt van glas te zijn. Geen 'zwevend' dak voor de Velar, dus.

Houd deze site goed in de gaten, want later vandaag laat Land Rover zélf alle informatie over de Velar los.