Peugeot neemt Opel over van GM PSA en GM bereiken akkoord

PSA Peugeot Citroën heeft een overeenkomst bereikt met General Motors om Opel over te nemen.

Dat meldt persbureau vrijdag Reuters op basis van bronnen.

PSA maakt de plannen naar verwachting maandag wereldkundig, aan het begin van de Autosalon van Genéve.

Het verliesmakende Opel, wat jarenlang de best verkopende autofabrikant was in Nederland, is al sinds 1931 volledig in handen van het Amerikaanse General Motors (GM).

Vorige maand werd bekend dat Peugeot in gesprek is met GM over een mogelijke verkoop van diens Europese tak.

Daardoor kan de op een na grootste autofabrikant van Europa - na Volkswagen - ontstaan. De Fransen zouden bereid zijn circa 1,9 miljard euro neer te tellen voor Opel, dat onder de vlag van PSA wel zelfstandig kan blijven opereren.