'Opel mikt op vrouwen met Crossland X' Cross-over-uiterlijk aantrekkelijker dan Meriva

Het is duidelijk dat Opel met Meriva-opvolger Crossland X het traditionele MPV-uiterlijk vaarwel zegt. De auto moet naar verluidt meer vrouwelijke kopers trekken dan z’n voorganger, maar dat komt niet alleen door het stoere voorkomen.

Tijdens de introductie van de Crossland X in Berlijn zou Opel-CEO Karl Thomas Neumann hebben gezegd dat de nieuweling goed valt bij vrouwen. Uit marktonderzoek zou blijken dat dat niet in de eerste plaats komt door het stoerdere uiterlijk, maar vooral door de hoge zitpositie en Opels OnStar-voorzieningen. Met name de 'assistent' die met Onstar voor je klaarstaat, zou vrouwen aanspreken. Verder noemt Automotive News in dit kader de grote kofferbak. De uitslag van het onderzoek strookt in ieder geval wel met de positionering van de Crossland X, die je als het minder masculiene alternatief voor de even grote Mokka X kunt zien.

Ten slotte wordt genoemd dat de Crossland X wat designkenmerken deelt met de Adam, een auto die in een segment opereert dat bij vrouwen heel populair is. De overeenkomsten zijn wellicht niet al te duidelijk, maar het in contrastkleur gespoten dak en de verchroomde accenten maken een Crossland ontegenzeggelijk 'hipper' dan een Meriva.