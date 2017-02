Slideshow

Officieel: Pagani Huayra Roadster Lichter dan de coupé!

De open versie van de Pagani Huayra liet zich op verschillende duistere plaatjes al enigszins zien, maar nu is het eindelijk tijd voor het volledige plaatje. Bijzonder: de auto is lichter dan z’n dichte evenknie.

De Huayra is als dichte coupé al een koppendraaier van een hele unieke en ongeëvenaarde soort, maar deze Roadster lijkt nog een stapje verder te gaan. Het achterdek is een indrukwekkend samenvoegsel van wulpse vormen, uitstroomopeningen en een transparante afdekkap, die een blik gunt op de al even imponerende V12. In het geval van de Roadster levert die 764 pk, meer dan wat de coupé in z'n oorspronkelijke vorm meekreeg.

De bizarre aanblik van de buitenkant wordt nog eens aangedikt door het feit dat Pagani ervoor gekozen heeft de gefotografeerde auto in blauw koolstofvezel uit te voeren. Dat past goed bij de auto, want door het dure carbon op innovatieve wijze samen te voegen met andere materialen zegt Pagani erin geslaagd te zijn de Roadster 80 kg lichter te maken dan de dichte Huayra. Het ontbreken van de complexe 'gullwing-doors' van die auto speelt ongetwijfeld ook een rol in het gewichtsverlies, dat het totaal op 1.280 kg brengt. Om het feestje niet te verpesten, geeft Pagani gelukkige kopers twee lichtgewicht dak-opties mee. Behalve het koolstofvezel paneel dat op de foto te zien is, is ook een stoffen kapje -ongetwijfeld zeer geschikt voor noodsituaties- present.

De Italianen vermelden uit beleefdheid dat de auto 2.280.000 euro exclusief belastingen moet opbrengen, maar uiteraard zijn alle exemplaren al verkocht. De kans dat je er ooit een aantreft is niet zo groot: in totaal worden er slechts 100 Huayra Roadsters gebouwd.