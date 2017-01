Slideshow

Nuon plaatst publieke laadpalen met uurtarief Betalen voor bezet houden laadpaal

Nuon gaat in Noord-Brabant en Limburg een uurtarief rekenen voor het gebruik van publieke laadpalen.

Het energiebedrijf zal 22 cent per uur in rekening brengen. Een vast bedrag per uur moet er volgens Nuon voor zorgen dat laadpalen minder vaak onnodig bezet zijn. Dat meldt De Volkskrant.



Uit een eerder onderzoek van het bedrijf bleek dat betalen per uur de beschikbaarheid van laadpalen met 27 procent vergroot. Wanneer er een uurtarief wordt gerekend, staan elektrische auto's niet meer langer dan 24 uur aan een laadpaal. Nu gebeurt dat in 10 procent van de gevallen nog wel.



Het uurtarief blijft gelden wanneer de accu vol is. Je betaalt dus, ongeacht of je accu al vol zit, 22 cent per uur dat je de laadpaal bezet houdt. In totaal zullen 2.480 laadpalen worden geplaatst waar het uurtarief gerekend wordt.