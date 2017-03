Slideshow

Nieuwe Suzuki Swift nu ook in Europa Eind april in de showroom

De gloednieuwe Suzuki Swift beleeft vandaag zijn Europese debuut in Genève.

Eind vorig jaar trok Suzuki al het doek van de gloednieuwe, vierde generatie van de Swift. Vandaag heeft het Europese publiek in Genève de auto voor het eerst van dichtbij kunnen bekijken.



Zoals we al wisten borduurt de nieuwe Swift qua uiterlijk voort op de vorige generatie. De auto is iets ronder van vorm. De 3,84 meter lange Suzuki weegt in de basisversie volgens Suzuki slechts 815 kilo en is daarmee fors lichter dan de uitgaande generatie. Dankzij een iets langere wielbasis is de auto vanbinnen wat ruimer geworden. Er is nu 265 liter bagageruimte voorhanden.



Er komen twee benzineversies op de prijslijst: de 112 pk sterke 1.0 BoosterJet driecilinder en de 1.2 DualJet viercilinder met een vermogen van 90 pk. Nieuw is de hybrideversie; de 1.0 BoosterJet SVHS. Prestatiecijfers blijven nog even achterwege, maar Suzuki meldt al wel dat de 1.2 vijf procent zuiniger is dan in de huidige Swift.



Eind april staat de nieuwe Swift bij de dealer. Prijzen volgen.