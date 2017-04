Slideshow

Nieuwe kopieermachine: Sinogold Chinese nieuwkomer met voorliefde voor Citroën

China is een nieuwe autofabrikant rijker: Sinogold. Maar of we daar nu zo blij mee moeten zijn?

Natuurlijk zullen we in Europa weinig gaan merken van Sinogold, een nieuwe Chinese autofabrikant. Veel is nog niet bekend over het merk, al is het overduidelijk dat het bedrijf wel gecharmeerd is van de manier waarop Citroën de C4 Grand Picasso heeft vormgegeven..

We zien een reeks computertekeningen waarop de K01 te zien is, de op stapel staande MPV van het merk. De auto lijkt, op wat andere lichtunits na, een regelrechte kopie te zijn van de Citroën C4 Grand Picasso. Elders op de site van de fabrikant komen we een schets tegen van een auto die wel erg op Fords S-Max lijkt (foto 5). Sinogold wil jaarlijks zo'n 200.000 auto's gaan produceren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.