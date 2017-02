Slideshow

Nieuwe instapdiesel voor Audi Q5 Vanafprijs Q5 flink omlaag

De Audi Q5 krijgt een nieuwe versie van de 2,0-liter TDI aangemeten.

Wie in de markt is voor een Audi Q5 kon tot op heden instappen voor net iets meer dan € 60.000 euro. Daar komt verandering in, want een 150 pk en 350 Nm sterke versie van de 2.0 TDI die per direct leverbaar is, kost je minimaal € 53.935. De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en heeft in tegenstelling tot de huidige instapversie, voorwielaandrijving. Acceleratie van 0-100 km/h geschiedt in 9,7 seconden en bij 206 km/h houdt het op. Audi geeft een gemiddeld brandstofverbruik op van 4,5 l/100 km.



Wil je de basis-Q5 wat dikker aankleden, dan kun je het sport- of designpakket aanvinken op de bestellijst. Voor beide aanvullingen wordt € 1.850 in rekening gebracht. Ook de Pro-line-uitvoeringen zijn leverbaar vanaf een meerpijs van € 3.400.