Slideshow

Nieuwe Hyundai Sonata duikt op als schets i30-genen voor grotere broer

Er zijn schetsen opgedoken waarop de volgende Hyundai Sonata te zien is.

De heren en dames van Hyundai-blog.com stellen niet teleur als het gaat om exclusief beeldmateriaal. Twee weken geleden kregen we dankzij hen de specificaties van de Hyundai i30 N al te lezen, nu delen ze schetsen van de nieuwe Sonata met de wereld.



Zij aan zij met de huidige en vorige Sonata, staan twee licht verschillende Sonata's getekend. Het lijkt te gaan om de basisversie met daarnaast onmiskenbaar de turboversie. De voor- en achterkant zijn weer een stukje scherper en agressiever van vorm dan we nu gewend zijn. We zien vooral veel lijnen terugkomen die we kennen van de nieuwe i30.



De Sonata verdween alweer zeven jaar geleden uit de Nederlandse showrooms. Het in 2005 geïntroduceerde model was de laatste die we hier hadden. In de Verenigde Staten is het echter nog steeds een belangrijk model voor de Zuid-Koreanen. Daar staat de auto net wat hoger in de markt dan 'onze' i40. In andere landen kent men de auto als Hyundai i45.