Nieuwe Audi S8 op pad In camouflage en mysterie gehuld

Audi heeft voor de nieuwe A8 ook weer een S8-versie in het vat zitten. Die zien we vandaag voor het eerst in de buitenlucht.

Het is alweer lange tijd stil rond de nieuwe generatie van de Audi A8. In mei vorig jaar zagen we de toplimousine voor het laatst onder een dikke laag camouflage langsrijden. Nu duikt Audi's antwoord op de BMW 7-Serie en Mercedes S-Klasse weer op. Het lijkt niet om de eerste de beste A8 te gaan.



De grote remschijven en vier uitlaatpijpen lijken te verraden dat we hier de nieuwe S8 voor ons hebben. Omdat het alweer bijna een jaar geleden is dat Audi met de reguliere versie op pad was, zou het goed kunnen dat men nu druk aan het testen is met meer potente versies. De camouflage maakt het nog steeds net zo moeilijk om ontwerpdetails te zien, maar het lijkt erop dat Audi voor een stevige evolutie van de huidige A8 gaat. Niet geheel onverwacht, want die tactiek past het merk toe op de gehele line-up.



Het is ook nog moeilijk om grote uitspraken te doen over de motorisering van de meest sportieve versie. Momenteel maakt die auto gebruik van een 4,0-liter V8 die goed is voor een vermogen van 520 pk. In de S8 plus levert diezelfde krachtbron 605 pk en een monsterlijk koppel van 750 Nm. Volgens sommigen behoudt de nieuwe S8 die motor, hoewel er ook geruchten gaan dat Audi voor twee cilinders minder gaat. Dankzij het nieuwe MLBevo-platform wordt de S8 in ieder geval een paar honderd kilo lichter, dus een kleinere motor zou geen gekke keuze zijn. We wachten het geduldig af.