Modeljaarupdate voor Mitsubishi Outlander Uitrusting danig verbeterd

Mitsubishi luidt het nieuwe jaar in met een modeljaarupdate voor zijn in Nederland ooit zo immens populaire model: de Outlander.

Mitsubishi heeft nog eens goed naar de standaarduitrusting van de in 2012 gelanceerde en in 2015 gefacelifte Outlander gekeken om te concluderen dat die best wat completer kan. De SUV profiteert van een beter afgesteld Forward Collision Mitigation-systeem dat nu ook voetgangers herkent. Het systeem kan de Outlander laten remmen om een aanrijding te voorkomen. Daarnaast is de Outlander leverbaar met zaken als automatisch grootlicht, dodehoekdetectie en Rear Cross Traffic Alert. Around View Monitor, voorheen alleen op de PHEV-versie aanwezig, is vanaf heden ook beschikbaar voor de reguliere benzine- en dieselversies. Smartphone Link Display is ook standaard van de partij.

De PHEV-versie beschikt voortaan over een EV Priority-schakelaar, een knop waarmee je de Outlander zo veel mogelijk in EV-modus rijden kunt. De plug-in hybride kent een prijskaartje van € 39.990.

De prijslijst begint bij € 33.900. Voor dat geld krijg je een voorwielaangedreven Outlander met 2,0-liter metende viercilinder die benzine lust in het vooronder. Het betreft dan een vijfzitter. Dezelfde versie met plek voor zeven kost € 36.900. Deze variant beschikt naast over extra stoelen ook over 18-inch lichtmetaal, een uitgebreid audiosysteem, led koplampen, led-mistlampen en een reeks normaliter optionele veiligheidssystemen. Dieselen kan vanaf € 37.900 met de 2.2 DI-D. De topdiesel, als zevenzitter én met vierwielaandrijving en een reguliere automaat, kost € 53.900.