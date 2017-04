Slideshow

Mercedes-S-klasse facelift officieel Vier jaar na introductie bijgepunt

Vier jaar nadat de huidige Mercedes-Benz S-klasse aan het publiek werd voorgesteld op de autoshow van Sjanghai, presenteren de Duitsers op dezelfde plek de gefacelifte variant van die auto.

De wijzigingen zijn, zoals gebruikelijk bij dit soort facelifts, erg subtiel. Kopers van het topmodel van Mercedes-Benz kunnen maar moeilijk verkroppen dat de nieuwere E-klasse op technologievlak wat verder is, dus daar wordt nu wat aan gedaan. De vernieuwde ledkoplampen, bijvoorbeeld, zijn behalve een herkenningspunt ook beter berekend op hun taak. Wat heet: met een reikwijdte van 650 meter zijn dit volgens Mercedes de verst reikende koplampunits ter wereld. Onder deze kijkers is een aangescherpte bumper met het nodige chroom te zien. De luchthappers zijn groter geworden, wat de S-klasse een sportievere aanblik geeft. De dubbele lamellen in de grille die de S600 en beide Maybach-versies voorheen onderscheidden van de andere versies, zijn nu standaard. De achterzijde gaat op een soortgelijke manier 'op de schop' en krijgt eveneens anders ingedeelde lichtunits en een strakgetrokken bumper.

Autonoom

Belangrijker zijn de verbeteringen in het interieur. Eerder zagen we al dat het grote scherm uit de E-klasse, dat zowel het instrumentarium als het centrale scherm omvat, ook in de S-klasse wordt toegepast. Daarnaast is er een nieuw stuurwiel en zijn de technologieën die veelvuldig gebruik daarvan moeten voorkomen, verbeterd. In navolging van – alweer – de E zijn de autonome functies van de S tegen het licht gehouden. De auto is zo in staat om zich op een vloeiender manier door het verkeer te bewegen en heeft daarvoor minder input nodig.

Geluksgetal

Dat Mercedes-Benz de S-klasse juist in China presenteert, is geen toeval. Net zoals bij veel concurrenten is dit Aziatische land veruit de belangrijkste afzetmarkt voor de Duitse autobouwer. Dat geldt in het bijzonder voor de S-klasse, waarvan maar liefst 30 procent van de verkochte exemplaren in China belandt. In het geval van de Mercedes-Maybach-S verdwijnt zelfs in 60 procent naar dit land. Daarom komt er tegelijk met de facelift speciaal voor China een Mercedes-Maybach S 680 beschikbaar. '680' zou in er een geluksgetal zijn, vandaar.