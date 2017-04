Slideshow

Meer details Skoda Karoq Motoren, buitenmaten en meer beeld

Onze spionagefotograaf had zich de moeite kunnen besparen, want kort na de publicatie van zijn foto’s komt Skoda zélf met beeld van een gecamoufleerde Karoq. Ook maakt het merk vast de nodige gegevens van de auto bekend.

Na de nieuwsberichten van vandaag en gisteren kan het je bijna niet ontgaan zijn, maar ten overvloede: de Karoq is een compacte SUV die onder de Kodiaq in het Skoda-gamma wordt geplaatst. Skoda meldt dat de auto 4.382 mm lang, 1.841 mm breed en 1.605 mm hoog is. Daarmee is de auto iets breder, langer en hoger dan de Seat Ateca, waarbij deze maten respectievelijk 4.339, 1.807 en 1.601 mm bedragen. De wielbasis komt met 2.638 mm wel overeen met de Seat. Ter vergelijking: de Kodiaq is 4.679 mm lang, 1.882 mm breed en 1.655 mm hoog en dus een stuk groter.

Zoals het een Skoda betaamt, moet de Karoq veel ruimte en praktisch gebruiksgemak bieden ten opzichte van de concurrentie. Daarom kunnen klanten straks kiezen voor 'Varioflex' achterstoelen, die verschuifbaar en zelfs uitneembaar zijn. De bagageruimte varieert dan van 479 tot 1.810 liter. Achter de standaard achterbank kun je 521 liter aan spullen kwijt.

Dat Skoda de maten vrijgeeft voordat duidelijk is hoe de auto er definitief uit komt te zien, is opmerkelijk, maar dat zelfs de motoren worden toegelicht is helemaal ongebruikelijk. Het merk belooft keuze uit vijf verschillende motorvermogens met vermogens van 115 tot 190 pk. Een invuloefening leert dat benzinerijders waarschijnlijk kunnen kiezen uit de 1.0 TSI met 115 pk en de nieuwe 1.5 TSI met 150 pk. Dieselen kan met de 1.6 TDI met 115 pk en de 2.0-topdiesel die 150 of 190 pk levert en in dat laatste geval is voorzien van vierwielaandrijving. Bovendien krijgt die versie er een heuse 'off-road-mode' bij, wat in ieder geval betekent dat Skoda de afkomst van de SUV niet helemaal vergeten is.

Behalve ruimte en motoren geeft Skoda hoog op van de hoeveelheid technologie aanboord van de Karoq. Zo kan er in veel uitvoeringen uit verschillende rijprogramma's worden gekozen, zit de auto vol met intelligente connectiviteitsvoorzieningen en wordt de Karoq de eerste Skoda waarin een digitaal instrumentarium verkrijgbaar is. Op 18 mei weten we alles, want dan trekt Skoda het doek van deze auto.