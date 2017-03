Slideshow

Mansory trekt alles uit de kast: deel 2 Nieuwe kostuums voor Duits-duo

De Duitse tuner Mansory heeft onlangs een hele rits nieuwe creaties naar voren geschoven. In dit laatste deel van een tuning-tweeluik belichten we de Mercedes-Benz V-klasse en de Porsche Panamera.

Wie denkt dat tuners busjes veelal links laten liggen, moet eens bij Mansory kijken. Ook de V-klasse van Mercedes-Benz ontkomt namelijk niet aan de toevoeging van een verzameling uiterlijke opsmuk. We zien spoilers aan de voor- en zijkanten, een spoiler achterop het dak en een diffuser onderaan de achterzijde met hoekige uitlaatmonden. De koets is in twee kleuren gespoten en de V-klasse staat op 19-inch sloffen.

Het interieur is rijkelijk aangekleed met leer, alcantara en "[...]hoogwaardige" houtafwerking. Alle functies kunnen met een centraal aanraakscherm worden aangestuurd. wifi, handsfree bellen, een tv-scherm voor vergaderingen en een koelkastje met verstelbare fleshouders behoren tot de toevoegingen. Vergaderen in stijl kan met vier collega's, naar wens is een riante tweepersoons configuratie mogelijk. In de cockpit zien we een nieuw sportstuur, carbon schakelflippers en aluminium pedalen.

Een krachtinjectie voor de 2,1-liter dieselmotor levert 53 pk meer op, de trekkracht steeg met 60 Nm en de topsnelheid nam met 11 km/h toe tot 210 km/h.

Panamera

De nieuwe Porsche Panamera is 'candy red' gespoten en versierd met koolstofvezel. In tegenstelling tot andere tuners maakt Mansory het koolstofvezel snoepgoed in eigen huis. De lichtmetalen wielen zijn uitgevoerd in een gigantische 22 inch.

Aan de binnenkant zien we een overvloed aan leer en carbon met gele accenten en een achtrapsautomaat met dubbele koppeling. Het motormanagement van het benzineblok werd geoptimaliseerd met een sportluchtfilter. Aan de achterkant prijken sportuitlaten met vier eindstukken. Onder de streep levert dit 35 extra pk op en 40 Nm aan koppel, al vertelt Mansory niet welke motorversie onder handen is genomen.