Lada X-Ray niet naar Europa Geen Sandero Stepway-concurrent in Europa

Gecharmeerd van de in 2015 gepresenteerde X-Ray? Helaas. De hoog op de poten staande Rus zal geen Europese bodem onder zijn wielen krijgen.

Dat blijkt uit uitspraken van Jan Ptacek, hoofd van de verkoop- en marketingafdeling van AvtoVaz, tegen het Russische Autostat. Lada is überhaupt nauwelijks meer actief in het westen van Europa, maar in Duitsland zijn de modellen van de Russische fabrikant toch te krijgen.

Zo kun je, als je het echt wilt, in Duitsland de Vesta bestellen. Dat is de relatief nieuwe sedan waarop Lada's frisse nieuwe designtaal voor het eerst was te zien. Volgens Ptacek zijn er geen plannen om ook de X-Ray in Duitsland te leveren. Dat heeft onder andere te maken met de markten in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten waar Lada zich voornamelijk op richt, denk hierbij aan landen als Armenië, Kazachstan, Rusland, Azerbeidzjan, Moldavië en Oezbekistan. Een groot deel van de X-Ray-productie zal naar die landen gaan.

X-Ray

De X-Ray is een compacte hatchback in de stijl van de Sandero Stepway van concerngenoot Dacia. De X-Ray deelt ook zijn technische basis met die avonturier, al gaat Lada er prat op dat 500 onderdelen speciaal voor de X-Ray zijn ontwikkeld.