Kleine facelift voor Jaguar F-Type Update hand in hand met tijdelijke versie

Of hij het nodig heeft is voor discussie vatbaar. Toch is de F-Type door zijn scheppers op de snijtafel gelegd.

In 2011 schoof Jaguar tijdens de IAA van Frankfurt de C-X16 naar voren, een studiemodel die uiteindelijk zou opdrogen als F-Type. In 2012 debuteerde de F-Type Convertible in Parijs, een jaar later kreeg die zonaanbidder gezelschap van de F-Type Coupé. Inmiddels zijn we beland in 2017 en krijgt de Britse pretmachine een subtiele facelift.

De scheidslijn tussen een facelift en een modeljaarupdate is soms een dunne, iets dat zeker van toepassing is op de opfrisbeurt die Jaguar de F-Type heeft gegeven. De F-Type krijgt nieuwe voorbumpers en aangescherpte lichtunits met full-ledtechniek. De bekende 'J-blade' blijft in de units aanwezig, al doen ze nu ook dienst als richtingaanwijzer. Adaptive Front Lightning is eveneens nieuw. Aan de achterzijde monteert Jaguar ook vernieuwde verlichting, units met led-techniek en donkere 'lenzen'.

Ook het interieur wordt overladen met een kleine opfrisbeurt. Jaguar schroeft dunnere, lichtere stoelen in de F-Type die voor een gewichtsreductie van 8 kilo zorgen. Voortaan zijn Sport en Performance stoelen leverbaar. De nieuwe 400 Sport, daarover zodirect meer, de R en de SVR hebben standaard de sportievere Performance-exemplaren in hun interieur.

Het blijft niet bij bovenstaande aanpassingen. Voortaan is de F-Type in staat 'zelfstandig in te parkeren én alle exemplaren krijgen een nieuw Touch Pro-infotainmentsysteem met 8-inch metend touchscreen mee. Middels een applicatie, ReRun geheten, zijn beelden die met een GoPro-camera zijn geschoten, te combineren met gegevens over snelheid, G-krachten en de stand van het gas- en rempedaal. Leuk voor tijdens een rondje circuitrijden.

F-Type 400 Sport

Jaguar laat de facelift van de F-Type hand in hand gaan met de introductie van de 400 Sport, een tijdelijke speciale uitvoering die zowel met achterwiel- als met vierwielaandrijving leverbaar is. In het vooronder houdt zich een 400 pk sterke variant van de 3,0-liter superchargred V6 schuil. Schakelen gaat middels een achttrapsautomaat. Een mechanisch sperdifferentieel is standaard. Ook het onderstel is straffer afgesteld. De 400 Sport staat op Dark Satin Grey gespoten 20-inch lichtmetaal waarachter zich Jaguars 'Super Performance' remsysteem schuilhoudt. Zoals te verwachten bij een dergelijke tijdelijke editie is de 400 Sport volgehangen met speciale badges.

R-Dynamic



Ook nieuw is R-Dynamic, een extra uitvoering voor de F-Type die beschikbaar is voor de 340 en 380 pk sterke V6-versies. De R-Dynamics zijn te herkennen aan speciaal 19- en 20-inch lichtmetalen wielen, Gloff Black-details rondom en louvres op de motorkap.