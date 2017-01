Slideshow

Kia onthult langverwachte Stinger GT Achterwielaandrijving, 365 pk!

Kia kondigt z’n ‘GT’ al weken aan door allerlei teasers op de wereld los te laten. Vanavond gaat het doek dan eindelijk van de auto af. Het moet gezegd: de Stinger ziet er veelbelovend uit!

Het is niet gek als 'Stinger' een belletje bij je doet rinkelen, want deze naam verscheen drie jaar geleden op een Concept-coupé. Deze productie-auto is van een heel ander slag, en vindt z'n roots juist in de GT Concept, die alweer uit 2011 stamt. Dat veel van de lijnen van die showauto behouden zijn gebleven, is wat ons betreft goed nieuws. De langgerekte daklijn eindigt in een zeer korte 'kont' met bijzonder gelijnde achterlichtunits. De lijn boven de achterruit geeft weg dat het hier niet om een sedan, maar om een 'vijfdeurs coupé' gaat. De achterruit schaniert dus, net als bij bijvoorbeeld de BMW 4-serie coupé, mee omhoog. Aan de voorzijde zorgen de hoog gepositioneerde lichtunits en brede grille voor een overduidelijk sportief karakter.

Die uitstraling maakt de Stinger GT op papier ook waar. Deze grote vijfdeurs krijgt in beginsel namelijk een 3.3-liter V6 mee die via een achttraps-automaat maar liefst 365 pk naar de achterwielen brengt. Dat zou goed moeten zijn voor een 0-100 tijd in iets meer dan 5 seconden. Daaronder komt een 2.0-viercilinder met 255 pk beschikbaar.

Het interieur oogt op de eerste afbeelding die ervan is afgegeven behoorlijk hoogwaardig. Leer tot op het dashboard draagt daar stevig aan bij, maar ook de hoge middentunnel en de ronde ventilatieroosters maken duidelijk dat dit niet zomaar een Kia is.

De Stinger is eerder op het internet verschenen dan gepland, de teller op Kia's speciaal hiervoor in het leven geroepen website loopt nog. De niet al te grote foto's verschenen via verschillende Amerikaanse media op internet en de kans is aanwezig dat er later vandaag nog meer informatie vrijkomt. Opvallend is dat Kia de Stinger GT kennelijk met Duitse kentekenplaten presenteert, terwijl de auto in het Amerikaanse Detroit aan het publiek wordt voorgesteld. Moeten we dat als een waarschuwing voor de veelal Duitse concurrentie zien?