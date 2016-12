Slideshow

Jaarknallers: Top 10 Meest gezochte nieuwe auto's Duitsland blijft populair

Onze Carbase-database is tot de nok toe volgestampt met specificaties van nagenoeg alle auto's van de laatste 35 jaar. Naar welke nieuwe auto's werd er dit jaar het meest gezocht?

Op de eerste plaats vinden we net als vorig jaar de Volkswagen Golf, een model dat recentelijk subtiel werd bijgepunt. Ook diens grote broer Passat staat dit jaar weer hoog op de zoekladder. Net als in 2015 het geval was, staat de D-segmenter ook dit jaar op de vijfde positie. Grote afwezige in de top 10 is de Polo. Dat is opvallend te noemen, aangezien de compacte Volkswagen tot en met november de best verkochte auto van 2016 is. Het scheelt overigens slechts 2 exemplaren met de Golf.

De tweede positie wordt ingenomen door de Golf-rivaal uit Duitsland: de Opel Astra. Vorig jaar vonden we Opels trots niet terug in de Top 10. De huidige generatie boert echter stukken beter dan die van vorig jaar; hij staat in de verkooplijst momenteel op de vierde plek, terwijl we hem vorig jaar op plek 35 (!) aantroffen.

Traditiegetrouw is ook de BMW 3-serie erg populair. De vorig jaar gefacelifte Dreierkomt binnen op plek drie, gevolgd door de C-klasse van Mercedes-Benz. De grote populariteit van het tweetal heeft ongetwijfeld iets te maken met de bijtellingsvriendelijke plug-ins waarvan dit jaar enorme aantallen zijn verkocht.

Opvallende stijger in deze ranglijst is de Peugeot 308, een auto die de Skoda Octavia, die vorig jaar op plek zes stond, van de troon stoot. De Fransman zakt overigens flink, want vorig jaar vonden we hem nog op de tweede positie. Plek zeven is voor de 2-serie van BMW, een modelfamilie die twee plekken op de populariteitsladder klimt. Dat houdt natuurlijk verband met de komst van de populaire MPV-modellen Active Tourer en Grand Tourer.

Ook de Audi A3 zakt een aantal plekken. Het feit dat hij dit jaar gefacelift is, verandert daar niets aan. De lijst wordt afgesloten door de Ford Focus op plek 9 en de Renault Mégane op positie 10. Beide kwamen vorig jaar niet de in top 10 voor. Opvallende afwezigen in de Top 10 zijn dit jaar de Renault Clio, de Skoda Octavia en de Volvo V40.

1. Volkswagen Golf

2. Opel Astra

3. BMW 3-serie

4. Mercedes-Benz C-klasse

5. Volkswagen Passat

6. Peugeot 308

7. BMW 2-serie

8. Audi A3

9. Ford Focus

10.Renault Mégane